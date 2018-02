Vitesse meldde zich voor PEC-uitblinker: ‘Ik weet dat er interesse was’

Younes Namli was in de voorbije transferperiode bij Vitesse in beeld om de naar Werder Bremen vertrokken Milot Rashica te vervangen. De 23-jarige rechtsbuiten uit Denemarken koos er echter voor om PEC Zwolle trouw te blijven.

“Ik weet dat er interesse was, maar ik heb direct aangegeven het seizoen bij PEC af te willen maken. Deze zomer kijken we wel verder”, aldus Namli in Voetbal International. “Zwolle is een leuke stad, ik heb een goede klik met mijn medespelers. Ik voel me hier goed. Na mijn periode bij sc Heerenveen is dat heel veel waard. Jullie zien nu de echte Younes Namli. Ik ben vrij in mijn hoofd, dat zie je aan mijn spel.”

Namli begon zijn profcarrière bij Akademisk in eigen land en vertrok in de winter van 2015 naar sc Heerenveen. De linkspoot kwam in Friesland niet verder dan twee doelpunten en één assist in 36 wedstrijden en in Zwolse dienst staat de teller inmiddels op zes treffers en vijf assists in 27 optredens. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2020 door.