Oudste profvoetballer ter wereld verdacht van bestellen contractmoord

Vladimir Tumaev is de oudste profvoetballer ter wereld. De Rus kwam in 2005 in actie in de wedstrijd tussen SOYUZ Gazprom-Izhevsk en Neftekhimik en was toen 58 jaar, 10 maanden en 19 dagen oud. Hij haalde met die leeftijd het Guinness Book of Records en kwam in dat duel overigens ook tot scoren. Tumaev was verder actief in het bedrijfsleven en is woensdag flink in opspraak geraakt.

De website Udmurtia meldt namelijk dat de 71-jarige Tumaev is gearresteerd op verdenking van het bestellen van een contractmoord. De districtsrechtbank van Izhevsk maakt niet bekend wie Tumaev precies wilde laten omleggen, maar wel dat het slachtoffer de aanslag heeft overleefd. De advocaat van deze persoon heeft aan de rechter laten weten dat zijn cliënt nog altijd ‘bang is voor bedreigingen van de kant van de verdachte’.

Tumaev blijft tot donderdag in hechtenis zitten, maar omdat hij een geldig paspoort heeft en veel buitenlandse zakenreizen maakt, vreest de aanklager dat Tumaev makkelijk kan onderduiken. De eiser wil dan ook dat Tumaev, die een gevangenisstraf tot twintig jaar riskeert, nog zeker twee maanden in hechtenis blijft zitten. Tumaevs advocaat heeft om huisarrest gevraagd omdat zijn cliënt vanwege maagklachten een speciaal dieet volgt.

Tumaev is de oprichter van SOYUZ Gazprom-Izhevsk en speelde meer dan 115 wedstrijden voor deze voetbalclub, waarvan hij tot 2010 de voorzitter was. Tijdens zijn carriere was hij al directeur van Spetsgazavtotrans, een dochteronderneming van Gazprom, en later werkte de oud-aanvaller voor onder meer Spetsstroygaz en als adviseur van de president van de autonome republiek Oedmoertië. In 2012 stelde Tumaev zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van de Russische bond, maar hij werd niet verkozen.