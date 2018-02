‘Ik wilde ook doorbreken bij Ajax 1, maar toen raakte ik geblesseerd’

Vince Gino Dekker is op de weg terug. De twintigjarige linksbuiten is hersteld van een knieblessure die hem in totaal veertien maanden aan de kant hield en traint weer volledig mee met de selectie van Michael Reiziger. Dekker spreekt op de website van Ajax van ‘een moeilijk jaar’.

“Vooral mentaal was het heel lastig”, vertelt de voormalig jeugdinternational. “Na het eerste halfjaar bij Ajax, heb ik bewust ergens anders gerevalideerd. Het was lastig voor mij om die jongens dagelijks te zien trainen, zeker toen ik een terugslag had. Daar heb ik ook de vrijheid gekregen om af en toe twee dagen wat anders te doen en mijn hoofd leeg te maken. Dit heeft me erg geholpen. Ik wilde fit bij Ajax komen en heb mijn revalidatie daar afgemaakt.'”

Terwijl spelers als Donny van de Beek en Frenkie de Jong doorbraken in Ajax 1, daar was Dekker nog altijd bezig met zijn herstel: “Ook ik was op een leeftijd dat ik door wilde breken. Andere jongens stromen door naar Ajax 1 en dan krijg ik die blessure. Dat was geen pretje. Maar, ik vind het super leuk voor die jongens, ik kan goed met ze opschieten. We zijn ook buiten het voetbal goede maten van elkaar.”

“Ik heb ook wel eens gedacht: zit het er nog wel in? Komt dit nog wel goed? Gesprekken met een vertrouwenspersoon en mijn ouders hebben me door die periode heen gesleept. Op dat soort momenten is er altijd mijn familie die achter me staat.” Dekker zegt dat hij ‘op een wolk’ zit en dat hij zich er klaar voor voelt om ten minste 45 minuten te voetballen. Komende maandag gaat Jong Ajax op bezoek bij de leeftijdsgenoten van FC Utrecht.