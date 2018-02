‘Hij sprak over de club alsof het zijn bloedeigen dochter was’

Bacary Sagna was na zijn vertrek bij Manchester City ruim een half jaar werkloos, maar begin februari tekende hij een contract tot het einde van het seizoen bij Benevento. De 35-jarige rechterverdediger speelde tot dusverre twee wedstrijden voor de hekkensluiter en hoopt met zijn club te stijgen op de ranglijst.

“Of Benevento zich handhaaft? Dat is waar ik hier voor ben. Ons probleem is onze huidige positie op de ranglijst, maar we hebben spelers met kwaliteit en karakter, dus het moet zeker lukken”, aldus Sagna in een interview met La Gazzetta dello Sport. Benevento verloor dit seizoen de eerste veertien wedstrijden en pakte begin december, tegen AC Milan, het eerste punt. In de blessuretijd kopte doelman Alberto Brignoli de 2-2 tegen de touwen.

“Ik wist dat Benevento wat moeilijkheden had, maar na dat doelpunt van Brignoli raakte ik geïntrigeerd door het verhaal van de club en ik vond het geweldig hoe de fans reageerden. Toen mijn zaakwaarnemer vertelde dat Benevento inderdaad een mogelijkheid voor mij was, besloot ik om het gesprek aan te gaan met voorzitter Oreste Vigorito. Hij legde het project uit en ik wilde zo snel mogelijk fysiek in orde worden om de club te helpen.”

“Het is niet vanzelfsprekend dat je mensen zoals Vigorito tegenkomt in de voetballerij. Hij sprak over de club alsof het zijn eigen bloedeigen dochter was. Wat ik van trainer Roberto De Zerbi vind? Hij is een beetje zoals Josep Guardiola, want hij let op alle details en wil altijd dat we blijven voetballen en voor veel beweging zorgen in het elftal”, besluit Sagna, die het komende zaterdag met Benevento opneemt tegen Internazionale.