‘Het geverfde haar, de grote oorbellen: daardoor ben je rijp voor kritiek’

De laatste tijd er de nodige kritiek op Paul Pogba. De Fransman zou na afloop van de wedstrijd tussen Newcastle United en Manchester United (1-0) een woordenwisseling hebben gehad met manager José Mourinho. Stan Collymore kan wel begrijpen dat er de nodige kritiek is, zo schrijft hij in zijn column in de Daily Mirror.

“Het geverfde haar, de grote oorbellen, de Stormzy-video’s: door dat soort dingen ben je nu eenmaal rijp voor kritiek. Hij moet als Paul Scholes en Kevin De Bruyne zijn, spelers die hun werk doen en daarna verder gaan met hun eigen zaken. Pogba wordt gezien als louche en opzichtig en dat is prima. Maar als je dat doet, moet je het beste van jezelf laten zien op het veld. Sinds zijn terugkeer bij Manchester United laat hij dat alleen nog niet zien”, concludeert Collymore.

“Ik wil zien dat zijn vertrouwen terugkomt en dat hetzelfde gebeurt met het team”, vervolgt de oud-aanvaller van onder meer Liverpool en Aston Villa. Manchester United neemt het woensdagavond in de achtste finale van de Champions League op tegen Sevilla. “Wanneer het klikt als team, heeft Manchester United een groot, sterk, fysiek en snel elftal. Een team dat door niet veel clubs in Europa te verslaan is, zeker niet door Sevilla.”