‘Van der Vaart in gesprek met tweedeklasser uit Denemarken’

Rafael van der Vaart blijft ook na de zomer mogelijk in Denemarken voetballen. De 35-jarige middenvelder komt bij FC Midtjylland amper aan de bak, maar staat volgens de Ugeavisen Esbjerg in de belangstelling van Esbjerg fB, de club die gecoacht wordt door John Lammers en waar Ted van Leeuwen de directeur is.

Beide partijen hebben al met elkaar om de tafel gezeten en Esbjerg is volgens de krant ‘meer dan bereid’ om Van der Vaart ‘speeltijd te bieden in het blauwwitte shirt’. Esbjerg staat vierde in de tweede afdeling van Denemarken, maar ook als men niet promoveert, dan behoort een samenwerking met de voormalig international van Oranje tot de mogelijkheden.

Van der Vaart woont met vriendin Estavana Polman in Esbjerg, de grootste havenstad van het land. Hij erkende in november al dat hij ‘een aantal keer’ met coach Lammers heeft gesproken: “En Van Leeuwen is hier natuurlijk ook. Ze zijn net gedegradeerd, maar je weet het nooit. Ik ben een liefhebber en heb ook wel eens gezegd ‘ik ga zo voor Telstar voetballen’. Stoppen kan ik altijd, maar zo lang het lichaam het toelaat wil ik gewoon lekker voetballen.”

Van der Vaart heeft naar verluidt een aanbieding van Randers FC afgeslagen. Die club staat na 21 speelronden met 15 punten laatste in de Superligaen en heeft nog vijf wedstrijden om het vege lijf te redden. “Natuurlijk: Van der Vaart is voor alle clubs interessant, maar we kunnen het ons niet veroorloven om aan andere dingen te denken dan aan de competitie. Rafael heeft nog een half jaar een contract bij Midtjylland en de transferperiode is gesloten, dus hij is nu niet beschikbaar”, zegt Van Leeuwen in een reactie.

“Maar als we terugkeren naar de Superligaen, dan zullen we uiteraard alle benodigde stappen zetten om ons te versterken”, besluit de voormalig sportbestuurder van onder meer Vitesse en AGOVV Apeldoorn. De 35-jarige Van der Vaart speelt sinds de zomer van 2016 voor Midtjylland, maar mede door blessureleed kwam hij er tot dusverre slechts tot twee doelpunten en twee assists in negentien officiële wedstrijden. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Midtjylland het aflopende contract van de linkspoot niet gaat verlengen.