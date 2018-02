United en Arsenal in de wachtkamer: ‘Daarna zal ik de volgende stap maken’

In januari 2017 verruilde Leon Bailey Racing Genk voor Bayer Leverkusen. De Jamaicaanse vleugelaanvaller maakt in Duitsland een stormachtige ontwikkeling door en mede daardoor zou er al interesse van Manchester United en Arsenal voor hem zijn. Bailey is echter nog niet bezig met een vertrek uit Leverkusen.

“Leverkusen is perfect voor mij. Ik kan me hier ontwikkelen en daarna zal ik de volgende stap maken”, zegt Bailey in gesprek met BILD. Dit seizoen leverde de vleugelaanvaller in 23 wedstrijd 11 doelpunten en 5 assists. Zijn contract bij die Werkself loopt nog tot medio 2022.

“Wanneer ik naar een grote club ga, zullen de mensen me wel kennen. Ik wil naam voor mezelf maken op het hoogste niveau”, vervolgt de Jamaicaan. Bailey is vastbesloten om Bayer Leverkusen een prijs te bezorgen en de club staat momenteel in de halve finale van de DFB Pokal, waarin het moet afrekenen met Bayern München. “Als we de finale halen, gaan we die ook winnen. Dat beloof ik.”