‘Het klopt dat Tottenham, Liverpool en Arsenal geïnteresseerd zijn’

De kans lijkt groot dat Abdoulaye Doucouré in de zomer promotie maakt. De 25-jarige middenvelder van Watford staat naar eigen zeggen in de belangstelling van Tottenham Hotspur, Liverpool en Arsenal, zo vertelt de voormalig jeugdinternational van Frankrijk in een interview met Téléfoot.

“Het klopt dat deze clubs in mij geïnteresseerd zijn, maar ik zit bij Watford en het is mijn doel om het seizoen goed af te sluiten en om Watford in de Premier League te houden”, aldus Doucouré, die met the Hornets na 27 speelronden met 30 punten op de elfde plaats staat. Komende zaterdag wacht het thuisduel met nummer negen Everton.

“Als ik en de club na dit seizoen een besluit nemen over een volgende stap, dan moet er nog wel een akkoord komen tussen de clubs, maar voor nu focus ik mij alleen op Watford”, besluit Doucouré. Bij Tottenham en Liverpool is hij in beeld om respectievelijk Mousa Dembélé (op de lange termijn) en Emre Can op te volgen.

The Reds legden Naby Keita ook al vast, maar ook Doucouré zou dus op het wensenlijstje staan. De controleur komt uit de jeugdopleiding van Les Mureaux en kwam via Stade Rennes bij Watford terecht. Doucouré, die in 2016 nog een half jaar werd gestald bij Granada, speelde tot dusverre 51 wedstrijden voor de Engelse club en daarin kwam hij tot acht doelpunten en drie assists.