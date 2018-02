Christensen gaat in de fout: ‘Maar hij was een van de beste spelers’

Chelsea gaf dinsdagavond niet veel weg tegen Barcelona, maar een kwartier voor tijd ging het toch nog mis. Andrés Iniesta pikte een mislukte breedtepass op van Andreas Christensen en bediende Lionel Messi, die de 1-1 in de korte hoek wist te trappen. Antonio Conte neemt zijn Deense verdediger evenwel niets kwalijk.

“Het was een geweldige prestatie, een ongelooflijke prestatie”, doelde hij op het algehele optreden van de 21-jarige Christensen. “Hij is nog maar 21 jaar oud en het is geweldig dat hij nu al zo volwassen speelt. Hij was een van de beste spelers op het veld. Hij speelde een topwedstrijd en ik ben erg blij met zijn optreden.”

Christensen verlengde begin januari nog zijn contract op Stamford Bridge tot medio 2022. De veertienvoudig international kwam in 2012 over van Bröndby IF en werd vervolgens uitgeleend aan Borussia Mönchengladbach. Sinds dit seizoen heeft hij een basisplaats in Londen en hij kwam tot dusverre tot 34 wedstrijden voor the Blues.