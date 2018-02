‘Het was een fout om Toni te laten gaan, zijn vertrek was slecht, heel slecht’

Bayern München liet Toni Kroos in de zomer van 2014 voor circa 25 miljoen euro naar Real Madrid vertrekken. In de Spaanse hoofdstad groeide de 28-jarige middenvelder uit tot een speler van wereldklasse. Matthias Sammer, destijds sportief directeur, geeft toe dat het een fout was om Kroos te laten gaan.

Men was er bij Bayern München van overtuigd dat het vertrek van Kroos niet schokkend zou zijn voor de club. “Het was een fout om Toni te laten gaan. Zijn vertrek was slecht, heel slecht”, geeft Sammer toe in gesprek met BILD. In Madrid werd Kroos onder meer eenmaal Spaans kampioen, drie keer wereldkampioen voor clubs en tweemaal winnaar van de Champions League.

Sinds 2014 kwam Kroos tot 176 wedstrijden in het shirt van Real Madrid, waarin hij voor 11 doelpunten en 52 assists zorgde. “Voor Toni’s persoonlijke ontwikkeling en voor zijn waardering was het absoluut de juiste keuze om naar Real Madrid te vertrekken”, concludeert de voormalig sportief directeur, die in juli 2016 zijn contract bij Bayern inleverde.