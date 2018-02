Keizer: ‘Dat deed pijn, hij stelde goede vragen en bewaakte de Ajax-cultuur’

Marcel Keizer werd vlak voor de winterstop op straat gezet door Ajax, dat op hetzelfde moment ook afscheid nam van assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp. Het ontslag van laatstgenoemde verraste de weggestuurde trainer eigenlijk meer dan zijn eigen congé, zo maakt hij duidelijk in gesprek met De Telegraaf.

“Dat heeft me pijn gedaan, want ik heb met hem als individuele trainer en als verbinding met de jeugdopleiding prima samengewerkt. Ik kijk alleen naar kwaliteit. Dennis zorgde voor de kritische noot binnen de club om Ajax beter te maken. Hij stelde intern uitstekende vragen op allerlei gebieden en bewaakte zo de Ajax-cultuur. Die vragen toetsten of iets binnen de clubvisie paste”, legde hij uit.

De twee speelden in het verleden twee jaar samen in de A1 van de Amsterdammers en werden daarna gezien als vrienden die elkaar in alle gevallen bleven steunen. Keizer geeft aan dat hij de voormalige topaanvaller voordat hij bij Jong Ajax aan de slag ging in de afgelopen decennia echter slechts twee keer heeft gezien en werd aangesteld vanwege zijn prestaties als coach: “Ik heb ‘ja’ gezegd en daarna heeft hij mijn trainingen en manier van coachen gezien. Op basis daarvan heeft hij mijn trainerscapaciteiten beoordeeld.”

Keizer stond voor zijn periode bij Ajax aan het roer bij clubs als Telstar, FC Emmen en SC Cambuur en hoopt in de nabije toekomst weer ergens aan de slag te kunnen. De momenteel werkloze trainer voelt zich niet te groot om ergens als assistent te gaan fungeren: “Het zal moeilijk worden om direct weer bij een topclub aan de slag te gaan. Maar ik ben wel overtuigd van mijn kwaliteiten als trainer en ik heb de laatste anderhalf jaar ook goede dingen laten zien bij Ajax.”