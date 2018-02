Federer verwelkomde Van Wolfswinkel: ‘Dat is toch wel heel erg gaaf’

Ricky van Wolfswinkel verruilde Vitesse afgelopen zomer voor FC Basel. De 29-jarige spits was pas één seizoen terug in Arnhem, maar werd overtuigd door de Zwitserse topclub. In gesprek met Voetbal International vertelt Van Wolfswinkel FC Basel er alles aan deed om hem naar Zwitserland te halen.

“Trainer Raphaël Wicky, technisch directeur Marco Streller en clubicoon Alexander Frei hebben alle drie los van elkaar wedstrijden bezocht. We raakten in gesprek en ik werd steeds enthousiaster”, zegt Van Wolfswinkel. Nadat hij getekend had, kreeg hij een berichtje van Roger Federer. De tennislegende is een fan van FC Basel. “Hij had een bericht voor me. ‘Ricky, welkom bij FC Basel. Heel veel succes bij onze mooie club!’ Dat is toch wel heel erg gaaf.”

“De club maakte de keuze tussen mij en Sébastien Haller. De keuze viel op mij, en ik begreep dat mijn karakter de doorslag gaf”, vervolgt de spits. Haller verruilde FC Utrecht uiteindelijk voor Eintracht Frankfurt. “De manier waarop ik me in het veld opstelde naar mijn medespelers, onder meer nadat ik had gescoord. Daar hechtten ze blijkbaar veel waarde aan, want het moet bij de open cultuur van de club passen.”