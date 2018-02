Smaakmaker van AZ droomt: ‘De Bundesliga is mijn droomcompetitie’

Met 12 doelpunten en 12 assists in 27 wedstrijden maakt Alireza Jahanbakhsh dit seizoen veel indruk bij AZ. Het contract van de Iraniër in Alkmaar loopt nog tot medio 2020, maar de kans is aanwezig dat hij na een goed WK niet meer te houden is voor de huidige nummer drie van de Eredivisie. Jahanbakhsh droomt naar eigen zeggen van de Duitse competitie.

“Door spelers als Ali Daei, Vahid Hashemian en Ali Karimi die allemaal bij Bayern München hebben gespeeld, ben ik vroeger zelf gaan voetballen. De Bundesliga is mijn droomcompetitie”, zegt Jahanbakhsh in gesprek met het Algemeen Dagblad. Komende zomer zal hij met Iran actief zijn op het WK in Rusland en in de groepsfase neemt hij het op tegen Spanje, Portugal en Marokko. Over dat toernooi wil Jahanbakhsh pas later nadenken.

“Ik heb mezelf altijd voorgenomen om elk seizoen beter te worden”, vervolgt de aanvaller, die zegt dat hij het anderen graag naar hun zin wil maken en zijn ploeggenoten van AZ wat wil laten proeven van de Iraanse cultuur. “Ik ben geregeld naar een Iraans restaurant gegaan met ploeggenoten van AZ. Hoe noemen ze dat ook alweer? Teambuilding. Daar is het goed voor. Maar ik wil ze ook gewoon veel gerechten laten proeven. In mijn cultuur is het normaal om je teamgenoten voor dit soort dingen uit te nodigen.”