‘Dat laatste halfjaar speelde ik alles van me af bij Ajax, een prachtige club’

Mike van der Hoorn ruilde Ajax in de zomer van 2016 in voor Swansea City en begint, na een moeizame start, de laatste paar maanden uit te groeien tot een vaste waarde in Wales. De 25-jarige verdediger stond dit kalenderjaar in alle wedstrijden die the Swans in de Premier League speelden in de basis en was zo onderdeel van het team dat onder meer van Arsenal en Liverpool won.

Met tegenstanders als Harry Kane, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang en Sergio Agüero heeft Van der Hoorn regelmatig zijn handen vol: “Agüero is bijvoorbeeld zó slim. De hele wedstrijd hoor en zie je hem niet en denk je dat je 'm in je zak hebt, maar dan maakt-ie er uit het niets toch twee. Hij is denk ik de beste”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

Van der Hoorn stond voor zijn periode bij Swansea drie jaar onder contract bij Ajax, maar slaagde er niet in om het in de Johan Cruijff ArenA te maken als basisspeler. De verdediger heeft echter geen slecht gevoel aan zijn periode in Amsterdam overgehouden: “Dat laatste halfjaar voelde het alsof ik alles van me had afgespeeld. Ik ben echt blij dat ik deel heb uitgemaakt van Ajax. Een schitterende club. Ik kijk er met een mooi gevoel op terug.”

De stopper staat nog een kleine anderhalf jaar onder contract bij Swansea en hoopt zo lang mogelijk op het hoogste niveau actief te kunnen blijven: “Ik vind Engeland wel echt een mooie competitie, ook de Championship is van hoog niveau. De Premier League wordt elk jaar gekker en gekker. Elke week opnieuw zie je weer tegenstanders met een grote naam op het bord staan. Daar wil je zo lang mogelijk deel van uitmaken.”