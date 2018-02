Waterreus twijfelt aan aanstelling Koeman: ‘Had ik ook kunnen verzinnen'

Ronald Koeman werd onlangs aangesteld als bondscoach en zijn aanstelling hing al een tijdje in de lucht. Volgens Ronald Waterreus heeft men in het Nederlandse voetbal echter te weinig drang om te vernieuwen en hij ziet dat er graag wordt teruggevallen op de bekende namen. Om die reden plaatst hij zijn vraagtekens bij de aanstelling van Koeman.

Waterreus haalt aan dat FC Twente en Sparta Rotterdam voor gearriveerde namen als Gertjan Verbeek en Dick Advocaat kozen, terwijl de KNVB met Koeman ook een ‘geijkte’ naam binnenhaalde als bondscoach. “Het in de media veelgehoorde argument, op Ronald Koeman gaat weinig kritiek komen, is voetbalinhoudelijk natuurlijk niet heel sterk. Veel nieuws zat er niet in zijn eerste persconferentie”, schrijft de oud-doelman in zijn column in Voetbal International.

“Dat iedereen voetbal als een vak moet beleven, had ik zelf ook kunnen verzinnen”, vervolgt Waterreus, die het knap vindt dat Ajax met Erik ten Hag wél durft te vernieuwen. “De buitenwereld voert bij dit soort trainers veel sneller de druk op. Na een paar weken was het nog niet veel beter dan onder Marcel Keizer en op tv wordt zijn accent geïmiteerd. Heel flauw.”