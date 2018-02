‘Kluivert is redelijk tweebenig en kan dat behoorlijk, maar de meesten niet’

Hirving Lozano is momenteel met dertien doelpunten topscorer van de Eredivisie en de kans is aanwezig dat dit seizoen het ‘laagterecord’ van Willy Brokamp (MVV Maastricht) en Cas Janssens (NEC) gebroken gaat worden. Dat duo werd in het seizoen 1972/73 gedeeld topscorer met slechts achttien doelpunten. Ruud Geels, in het verleden zelf fervent doelpuntenmaker, ziet dat de rol van de spits de afgelopen jaren nogal veranderd is.

“Ik begrijp daar niks van. Dertien goals? Die had ik half oktober al gemaakt! Wat een zootje zeg”, begint hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Je ziet nu ook dat er meer spelers bij een club scoren. Spitsen hebben het moeilijk. Tegenwoordig doen buitenspelers veel alleen. Daarmee halen ze kansen weg voor de spits. Ik vind het toch mooier als een spits goede voorzetten krijgt.”

Geels krijgt bijval van Pierre van Hooijdonk, die signaleert dat buitenspelers niet langer dienend zijn aan de spits en acties uitvoeren die vooral op henzelf zijn gericht: “Wie wél een secondant is van de nummer 9 is Alireza Jahanbakhsh van AZ. Hij is rechtsbenig én staat ook op rechts”, legt de voormalige aanvalsleider van onder meer Feyenoord en NAC Breda uit. Van Hooijdonk zou zelf van de huidige teams in de Eredivisie dan ook het liefst bij AZ spelen.

De oud-aanvaller verwacht echter dat hij tegenwoordig minder zou scoren dan hij in het verleden deed en vindt dat een spits niet veel aanvoer hoeft te verwachten van spelers als Lozano en Steven Berghuis: “Het zijn buitenspelers die ‘tegen hun been in staan’. Justin Kluivert bij Ajax is redelijk tweebenig en kan de spits met links nog wel behoorlijk bedienen. Maar de meesten kunnen dat niet. Zij komen naar binnen en maken het veld heel klein. Wat moet je dan nog doen als spits? Dan ben je wel klaar met je loopactie.”