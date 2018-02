Valverde: ‘Ik stelde hem op, omdat dit geen duel was om te experimenteren’

Barcelona hield dinsdagavond een 1-1 gelijkspel over aan het bezoek aan Chelsea in de eerste wedstrijd van de achtste finale van de Champions League en de Catalanen deden dat zonder de voormalige recordaankoop Ousmane Dembélé. De afgelopen maand door Philippe Coutinho afgeloste eerdere duurste aanwinst ooit bleef op de bank nadat Ernesto Valverde de voorkeur gaf aan Paulinho in de basisopstelling.

Toen er nadat Willian the Blues op een voorsprong zette iets geforceerd moest worden, bracht hij Aleix Vidal in de ploeg in plaats van de Fransman: “In een wedstrijd van dit kaliber, focus ik me na alles wat we dit seizoen hebben meegemaakt op wat we tot nu toe gepresteerd hebben. Achter de beslissing om Paulinho op te stellen, zat het feit dat dit geen wedstrijd was om te experimenteren, maar om zeker te zijn”, legde Valverde zijn beslissing na het duel uit aan verslaggevers.

“Ik moest wat we tot nu toe hebben laten zien respecteren, Paulinho is de nummer drie op onze topscorerslijst en waar we met de wissel van Vidal op zoek naar waren was meer breedte op het veld. Dembélé is lange tijd uitgeschakeld geweest met een blessure en voor wedstrijden als deze, kiezen coaches voor de dingen die ze kennen en de dingen die ze hebben gezien. Niet voor verwachtingen.”

Barcelona verschafte zichzelf door de uitgoal van Lionel Messi een uitgangspositie met perspectief: “Ik zie het erg positief in. Het was een wedstrijd van twee verschillende stijlen. Wij wilden de bal controleren, zij probeerden ons na de openingsminuten te verrassen op de counter. Het was erg belangrijk dat we hier scoorden en ik weet zeker dat de teams hun eigen stijlen in de terugwedstrijd ook zullen hanteren. Zij hebben de aanvallende kwaliteiten om ons voor problemen te stellen. Het is belangrijk dat we die wedstrijd in gaan met een uitdoelpunt, maar het is nog lang niet beslist.”