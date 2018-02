‘Dan vind ik dat Ajax voor de trainer mag gaan staan, dat deden ze niet’

Marcel Keizer nam afgelopen zomer het stokje over van de op dat moment naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz, maar de voormalige trainer van Jong Ajax hield het maar een paar maanden vol bij de hoofdmacht. Nadat het herstel na een teleurstellende opening van het seizoen in zicht leek, kreeg Keizer vlak voor de winterstop zijn ontslag aangezegd. In gesprek met De Telegraaf blikt de werkloze trainer voor het eerst terug op zijn periode in de Johan Cruijff ArenA.

“Ik ben nog steeds teleurgesteld, maar ik sta er wel realistisch in en ga gewoon weer verder. Dit hoort bij het trainerschap. Natuurlijk doet het pijn, want Ajax is een fantastische club om voor te werken”, antwoordt hij op de vraag in hoeverre hij het ontslag inmiddels een plek heeft weten te geven. Keizer had in zijn eerste maanden moeite om een vaste formatie te vinden, maar geeft aan dat hij van nature geen twijfelaar is.

Toen hij die eenmaal gevonden had, begonnen de punten wel te komen: “Achterin was het de grootste zoektocht. Maar dat was logisch. De selectie was onevenwichtig samengesteld. We moesten binnen de mogelijkheden van de spelersgroep lang naar opbouwende variatie zoeken”, legt de oud-trainer, die eigenlijk met opkomende backs en naar binnen snijdende buitenspelers had willen spelen, uit.

Keizer maakte mede door het drama rond Abdelhak Nouri en moeilijke start mee en noemt de nederlaag tegen Vitesse het ‘dieptepunt’ van zijn periode in Amsterdam. De in de top onervaren trainer had nadat er tien punten uit de eerste tien wedstrijden waren gehaald graag meer steun van de clubleiding gevoeld: “Iedereen binnen Ajax wíst waar die tien uit zes vandaan kwam. Het was in het begin één brok emotie. Intern had ik steun van de leiding nodig, maar daar kun je alleen maar op hopen.”

De voormalige oefenmeester geeft aan dat iedereen wel weet waarom Ajax zo’n slechte wedstrijd speelde tegen de Arnhemmers: “Dan vind ik best dat je je gezien de zware omstandigheden naar buiten toe mag uitspreken en voor je trainer mag gaan staan. Dat hebben ze niet gedaan.” Keizer hoopt ondanks zijn ontslag dat Ajax, voor de spelersgroep en Nouri, er dit seizoen wel in slaagt om de 34e landstitel te behalen. Als zijn kampioenschap zal dat echter niet voelen: “Nee, absoluut niet. En ze hoeven me zeker niet uit te nodigen. Maar Ajax blijft een prachtige club.”