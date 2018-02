‘Bijna perfect, maar je weet wat er gebeurt als je een fout maakt tegen Messi’

Chelsea ontving Barcelona dinsdagavond op het eigen Stamford Bridge en kwam via Willian op voorsprong tegen de Catalanen. The Blues slaagden er echter niet in om de overwinning over de streep te trekken, aangezien Lionel Messi een kwartier voor tijd de gelijkmaker achter Thibaut Courtois schoot. Antonio Conte maakt zijn ploeg desondanks weinig verwijten.

“We zaten dicht bij de perfecte wedstrijd. Eén fout en we weten heel goed dat als je een fout maakt tegen spelers als Messi, Luis Suárez en Andrés Iniesta, je ervoor moet boeten”, reageerde hij bij BT Sport. “Het is jammer, ik ben erg trots op mijn spelers. Ze hebben gedaan wat we hebben voorbereid, vanavond waren we een beetje ongelukkig. Als je dit spel speelt, moet je een plan hebben en respect hebben voor de kwaliteiten van de tegenstander.”

“Ons plan was erg goed. De spelers deden erg hun best, we hebben het over 1-1 en we verdienden misschien zelfs wel meer. We weten dat we in de terugwedstrijd opnieuw tegen Barcelona moeten spelen en dit team is erg sterk en fantastisch. Het eindresultaat en de kwalificatie ligt nog open, het wordt erg moeilijk maar onze prestatie geeft ons wel het vertrouwen om iets ongelooflijks te proberen.”

Willian werd de enige doelpuntenmaker aan de kant van de Engelsen, maar raakte daarvoor ook twee keer de paal: “Ik ben blij met het doelpunt, maar ook een beetje verdrietig om het resultaat. Ik denk dat we het verdienden om te winnen. Zij hadden meer balbezit, maar wij creëerden meer gevaarlijke kansen. We moeten nu daarheen gaan en hetzelfde spelletje spelen. Bij die twee ballen op de paal ontbrak het geluk. Ik moet blijven werken en kijk uit naar de volgende wedstrijden.”