Robben: ‘Als ik nu emoties de vrije loop laat, zit ik morgen bij directeur’

Bayern München maakte dinsdagavond met 5-0 korte metten met Besiktas, maar Arjen Robben moest tot zijn eigen teleurstelling bijna de hele helft vanaf de bank bekijken. De voormalige Oranje-international kreeg van Jupp Heynckes, net als Franck Ribéry, geen basisplaats toebedeeld en viel vlak voor rust in voor de geblesseerde James Rodríguez.

Robben liet na afloop van het duel in de Allianz Arena weten niet blij te zijn met de keuze van zijn coach: “Als ik nu mijn emoties de vrije loop laat, zit ik morgen op het kantoor van Brazzo (Hasan Salihamidzic, technisch directeur, red.) of meneer Rummenigge (Karl-Heinz, voorzitter, red.). Ieder woord is er een teveel”, reageerde hij zichtbaar balend bij Sky Deutschland.

De vleugelaanvaller was in de tweede helft van de partij toen der Rekordmeister vier keer wist te scoren en was na afloop tevreden over zijn optreden: “Ik denk dat ik goed heb gespeeld in de tweede helft. Iedereen wil in dit soort wedstrijden spelen. Als je dan niet speelt, wordt het pijnlijk”, sloot hij af. Robben was voor dinsdagavond in de laatste vijf officiële wedstrijden van Bayern basisspeler en was daarin goed voor vier assists en één doelpunt.

Heynckes toonde begrip voor de reactie van zijn aanvaller: “Ik begrijp dat een speler niet blij is wanneer hij niet in de basis begint in een wedstrijd als deze, dat is absoluut normaal. Maar ik doe wat ik denk dat het beste is, dat is alles”, sloot de trainer van Bayern, die met zijn tiende zege op rij in de Champions League Louis van Gaal en Carlo Ancelotti bij de Duitsers evenaarde, af.