Sánchez denkt niet aan vertrek bij Tottenham: ‘Hoe groot Real Madrid ook is’

De ster van Davinson Sánchez is snel rijzende. De 21-jarige verdediger uit Colombia maakte afgelopen zomer voor minimaal veertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Tottenham Hotspur en heeft zich daar razendsnel opgewerkt tot een basisspeler. De naam van Sánchez wordt inmiddels gelinkt aan clubs als Real Madrid, maar de stopper blijft nuchter onder alle geruchten en zegt bovenal gelukkig te zijn bij the Spurs.

Sánchez was dit seizoen in twintig competitiewedstrijden basisspeler en vertelt zich vooral te focussen op zijn ontwikkeling als speler. "Ik denk niet aan geld. Op dit moment zit ik prima bij Tottenham. Ik speel hier elke drie of vier dagen en ik ben belangrijk voor de ploeg", laat hij weten in gesprek met Fox Sports Radio Colombia.

Sánchez werd als speler van Atlético Nacional ook al gevolgd door Barcelona, maar koos toen voor een transfer naar Ajax. De verdediger benadrukt ook nu voor de weg der geleidelijkheid te zullen kiezen. "Hoe groot Real Madrid ook is, hoe goed de ploeg ook is en hoeveel ze ook hebben gewonnen: als de omstandigheden voor mij niet goed zijn, dan kan ik dat niet accepteren."