Messi doorbreekt vloek en bezorgt Barcelona degelijke uitgangspositie

De eerste ontmoeting tussen Chelsea en Barcelona in de achtste finales van de Champions League heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. De Engelse grootmacht kwam op het eigen Stamford Bridge na een uur spelen verdiend op voorsprong door een doelpunt van Willian, maar Lionel Messi bracht de stand in de slotfase toch nog in evenwicht: 1-1. Met het resultaat zal vooral Barcelona tevreden zijn, al kan Chelsea vertrouwen putten uit het spel dat het vertoonde.

Chelsea besloot het bezoek uit Spanje zonder vaste spits te bestrijden en dat strijdplan pakte in de eerste helft goed uit. Het elftal van manager Antonio Conte liet het initiatief aan Barcelona en kwam er zelf regelmatig gevaarlijk uit met de snelheid van onder anderen Eden Hazard, die bij afwezigheid van Álvaro Morata en Olivier Giroud als valse spits fungeerde. Het grootste gevaar in aanvallend opzicht was in de eerste helft echter afkomstig van Willian. De Braziliaanse middenvelder trof tot tweemaal toe de paal met een poging van afstand.

Barcelona genoot veruit het meeste balbezit in de eerste helft, maar slaagde er maar mondjesmaat in Chelsea zijn wil op te leggen. Sterspeler Messi was in zijn negende wedstrijd tegen the Blues op zoek naar zijn eerste doelpunt, maar werd voor rust redelijk in toom gehouden door de Engelse defensie. Messi had na een kwartier voetballen nog wel een schitterend balletje in huis op Paulinho, maar diens kopbal van een meter of twaalf miste richting. Barça claimde op slag van rust ook nog tevergeefs een strafschop, nadat Gerard Piqué na een duel met Antonio Rüdiger naar de grond ging.

Na de onderbreking kwam Barcelona aanvankelijk iets sterker uit de kleedkamer. Luis Suárez dwong Thibaut Courtois al gauw tot een redding met een schot in de verre hoek, maar daarna had het elftal van Ernesto Valverde steeds meer moeite om tot kansen te komen. Chelsea bleef gegroepeerd verdedigen en zocht waar mogelijk de aanval. Dat resulteerde na ruim een uur voetballen uiteindelijk in de verdiende openingstreffer. Uitblinker Willian werd na een korte hoekschop op de rand van het strafschopgebied bereikt door Hazard, waarna hij met één beweging ruimte voor zichzelf creëerde en uiteindelijk besloot met een schot in de verre hoek: 1-0.

De thuisploeg zat daarmee op rozen, maar schoot zichzelf een kwartier voor tijd lelijk in de voet. Marcos Alonso verdedigde door de as van het veld slordig uit, waarna Andrés Iniesta aan de wandel kon met de bal. De middenvelder had vervolgens oog voor Messi, die met een geplaatst schot van een meter of vijftien zijn eerste doelpunt in negen ontmoetingen met Chelsea liet aantekenen. Daarna gebeurde er niet veel meer, waardoor Barcelona als morele winnaar van het veld stapte.