Van Marwijk kijkt rond bij Feyenoord: ‘Weet wat hij krijgt als hij mij kiest’

Brad Jones kwam tot nu toe vier keer in actie voor de nationale ploeg van Australië en hoopt dat de teller in de nabije toekomst nog wat op gaat lopen. De doelman van Feyenoord is namelijk in beeld bij Bert van Marwijk, die onlangs als bondscoach aan de slag ging bij de Socceroos en afgelopen weekend aanwezig was bij zijn oude club.

“We hebben elkaar na de wedstrijd (tegen Heracles, red.) ontmoet. Ik stelde mezelf voor en we moeten maar zien wat eruit komt. Hij heeft me veel gezien de afgelopen anderhalf jaar. Hij weet wat hij krijgt als hij mij selecteert. We zien het wel”, legt de doelman uit aan FOX Sports. Jones hoopt dat hij Van Marwijk in het restant van het seizoen kan overtuigen van zijn meerwaarde.

“Als het hier goed gaat, heeft dat ook gevolgen voor het nationale team. Ik hoop dat ik fit blijf en dat ons spel steeds beter wordt”, gaat hij verder. Regerend landskampioen Feyenoord heeft het dit seizoen lastig en staat momenteel twintig punten achter op koploper PSV, dat aankomend weekend op bezoek komt in De Kuip. Het verbaast Jones echter niet dat de Rotterdammers een moeizaam jaar doormaken.

“Het is een opbouw-seizoen. We zijn ons halve team kwijtgeraakt. Spelers bij Feyenoord groeien snel”, haalt hij de ontwikkeling die talenten als Rick Karsdorp en Terence Kongolo vorig seizoen doormaakten aan. “De nieuwe spelers zijn drie of vier jaar jonger. Zij hebben tijd nodig. Dan moet je weer opbouwen. Deze jongens moeten ingepast worden. Het positieve is dat we volgend seizoen hopelijk dezelfde spelers hebben. Je hebt meer ervaring en tijd samen nodig. Dan zie je een sterker team, dat profijt heeft van een wat lastig jaar.”