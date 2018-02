Newcastle komt uit bij Rotterdammer in Turkse dienst

bereiden naar verluidt een bod van ruim elf miljoen euro op de in Rotterdam geboren aanvaller van Galatasaray voor.

(AS)

Xabi Alonso weet nog niet precies wat hij gaat doen nu hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen. Als de Spanjaard als coach aan de slag gaat, zou hij graag bij jeugdliefde Real Sociedad aan het werk gaan. (AS)