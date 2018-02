Van Persie: ‘Ik lieg niet als ik zeg dat het serieus van hoog niveau is’

Robin van Persie werd vorige maand door Feyenoord teruggehaald naar Nederland en heeft het vooralsnog naar zijn zin bij de havenclub. Ofschoon de 34-jarige aanvaller rustig wordt gebracht door trainer Giovanni van Bronckhorst, bewees hij met doelpunten tegen FC Groningen en Heracles Almelo al zijn waarde voor de Rotterdammers. Van Persie is vol vertrouwen over de sportieve toekomst van Feyenoord.

De landskampioen staat momenteel weliswaar op een teleurstellende vierde plaats in de Eredivisie en speelt daarmee geen rol van betekenis meer in de titelrace, maar volgens de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal beschikt de selectie over voldoende potentie. "Ik lieg niet als ik zeg dat de trainingen bij Feyenoord serieus van hoog niveau zijn", vertelt hij aan Voetbal International. "Wat ik daar allemaal zie, ja, dan zit er echt goed voetbal in deze groep en dat gaat er gewoon uit komen. Alles komt goed.''

Volgens Van Persie vloeien zijn complimenten niet voort uit beleefdheid. "Nee. Ik geniet echt, want het is serieus een hoog niveau, die trainingen", benadrukt de vedette. "De afgelopen jaren hoorde ik natuurlijk weleens geluiden van: Ach, Nederlands voetbal. Maar dat is echt niet zo slecht. Technisch en tactisch zelfs goed.''