‘Hoe vaak zegt men dat niet, terwijl Huntelaar dat soort kansen al jaren mist’

Klaas-Jan Huntelaar is door de blessure van Kasper Dolberg de laatste maanden de onbetwiste nummer één in de spits bij Ajax. Hoewel hij zijn ploeg afgelopen weekend op bezoek bij PEC Zwolle met de enige treffer van de avond een 0-1 overwinning bezorgde, begint de kritiek op de 34-jarige routinier echter ook toe te nemen. Henk Spaan snapt wel dat de acties van Huntelaar steeds meer onder een vergrootglas liggen.

“Hoe vaak zeggen commentatoren over Huntelaar niet 'die kans mist hij normaal niet', terwijl Klaas-Jan al jarenlang dat soort kansen juist wel mist”, begint hij in zijn column in Het Parool. “Tegen PEC was het weer drie keer raak, althans het had drie keer meer raak moeten zijn. Wel deed Huntelaar een duit in het zakje door zijn zwoegen en zich aan te bieden en te sleuren wat hij maar kon.”

Spaan genoot zondag wel van het jonge kwartet Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Carel Eiting en schrijft dat laatstgenoemde, die na de rust in de ploeg kwam voor Lasse Schöne, twee assists had verdiend voor zijn passes op Van de Beek en Kluivert. De columnist nam ook een ‘klik’ waar tussen twee van de talenten: “Eiting en De Jong gaven elkaar voortdurend de bal met de stilzwijgende verstandhouding: mijn vriend kan het.”