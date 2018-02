Mourinho: ‘De Champions League-droom begint pas in de kwartfinales’

Paul Pogba keert woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Sevilla vermoedelijk terug in de basiself van Manchester United. De Franse middenvelder is hersteld van een griepje, dat hem afgelopen weekeinde nog aan de kant hield voor het FA Cup-duel met Huddersfield Town. De kritiek op het functioneren van Pogba is de laatste weken toegenomen, maar manager José Mourinho vindt dat ook andere spelers het voortouw moeten nemen.

Nadat Pogba in twee van de laatste drie duels die hij speelde vroegtijdig naar de kant werd gehaald door Mourinho, werd er in diverse internationale media volop gespeculeerd over zijn toekomst. "Ik denk niet dat het eerlijk is om te praten over de verantwoordelijkheid van spelers", laat de Portugese oefenmeester dinsdagavond optekenen op een persconferentie.

Pogba werd anderhalf jaar geleden voor 105 miljoen euro door Manchester United weggeplukt bij Juventus en is één van de grootverdieners op Old Trafford. "Ik houd niet van het feit dat een speler die drie keer minder heeft gekost minder verantwoordelijkheid zou hebben. Iedereen komt verantwoordelijkheid toe", vervolgt Mourinho. "Ik kijk niet naar de leeftijd, het salaris of de transfersom."

Mourinho denkt op dit moment nog niet aan de finale. "Ik zeg normaliter dat de Champions League-droom pas in de kwartfinales begint, niet in de achtste finales. Er is nu nog een lange weg te gaan. Zodra de kwartfinales aanbreken, gaan zelfs de outsiders, waartoe ook wij behoren, zich realiseren dat alles mogelijk is. Maar voor nu moeten we ons focussen op de wedstrijd tegen Sevilla."