‘Ik ben steeds dichterbij en als het niet lukt, speel ik met Jong Ajax’

Mateo Cassierra werd ruim anderhalf jaar geleden voor 5,5 miljoen euro door Ajax opgepikt bij Deportivo Cali, maar de aanvaller is er in de Johan Cruijff ArenA nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een vaste basisspeler. De Colombiaan maakt dit seizoen vooral zijn minuten bij Jong Ajax en probeert zich daar zoveel mogelijk te verbeteren.

“Ik word steeds beter, ik wil altijd een betere speler zijn. Ik wil op het scorebord staan, assists geven en scoren. Elke wedstrijd heb ik meer vertrouwen. Ik speel mijn spel op het veld. Ik speel met gemak, ik maak verschil waar het nodig is. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik ga de goede kant op”, legt hij uit via de officiële kanalen van zijn club.

Cassierra zit door de blessure bij Kasper Dolberg de laatste weken weer op de bank bij de hoofdmacht, maar wacht nog op een kans van Erik ten Hag. De spits hoopt nog minuten te kunnen maken in de Eredivisie: “Ik ben steeds dichterbij, dus ik moet alles eruit halen. Als ik op de bank zit, heb ik de kans om mee te spelen. En als ik daar niet kan spelen, speel ik met Jong Ajax. Maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan.”

Michael Reiziger werkt dit seizoen als coach van Jong Ajax veel met Cassierra en ziet dat de spits pijlsnel is en een goede techniek heeft: “Elke keer als hij de diepte ingaat en een-op-een komt, dan is hij weg. Hij heeft soms wat pech met afwerken, maar hij ontwikkelt zich goed”, vertelt hij over de aanvaller die tot nu toe veertien keer gescoord heeft in de Jupiler League.