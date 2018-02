Robben gepasseerd voor Champions League-kraker Bayern München

Arjen Robben ontbreekt dinsdagavond in de basiself van Bayern München voor het eerste duel met Besiktas in de achtste finales van de Champions League. Trainer Jupp Heynckes geeft de voorkeur op de rechterflank aan Thomas Müller, waardoor de 34-jarige Nederlander in de Allianz Arena genoegen moet nemen met een plekje op de reservebank.

Robben was in de laatste vijf officiële wedstrijden van Bayern basisspeler en was daarin goed voor vier assists en één doelpunt, maar Heynckes heeft voor de wedstrijd tegen Besiktas gekozen voor een voorhoede bestaande uit Kingsley Coman, Robert Lewandowsk en Müller. Daardoor moet ook Franck Ribéry genoegen nemen met een reserverol.

Heynckes beschikt verder over een nagenoeg fitte selectie, al is eerste doelman Manuel Neuer vanwege langdurig blessureleed nog wel altijd afwezig. De pas weer fitte Thiago Alcántara zit voor het duel met Besiktas op de tribune. Bij de bezoekers uit Turkije is Ryan Babel er overigens wel vanaf het eerste fluitsignaal bij.

Volledige opstelling Bayern München: Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Martínez; Vidal, James Rodríguez, Müller, Lewandowski, Coman.