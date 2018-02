Fraser neemt spelersgroep vrije tijd af: ‘Ik ben er goed ziek van’

Henk Fraser is allesbehalve tevreden over de huidige gang van zaken bij Vitesse. De hoofdtrainer van de Arnhemmers heeft de twee vrije dagen die zijn spelersgroep normaliter wekelijks geniet deze week ingetrokken, naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van de laatste weken.

Vitesse ging afgelopen weekeinde op eigen veld met 3-1 onderuit tegen Excelsior en leed daarmee zijn tweede nederlaag in negen dagen tijd, nadat in de week ervoor ook al was verloren van ADO Den Haag (1-0). "Ik ben er goed ziek van. De spelers hebben wel twee vrije dagen moeten inleveren. Dat is straf genoeg", laat Fraser weten aan de Gelderlander.

De oefenmeester, die bezig is aan zijn laatste maanden bij Vitesse, had zich afgelopen weekeinde ook al kritisch uitgelaten over de wedstrijdmentaliteit van zijn spelers. "Wij hebben vaak de arrogantie dat we beter zijn dan onze tegenstanders. Dat komt ook, omdat veel clubs hier naartoe komen om een punt te stelen", zei hij toen.