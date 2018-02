Jones: ‘Hij wordt misschien ondergewaardeerd, wat Oranje betreft’

Brad Jones is lovend over collega-doelman Jeroen Zoet. De Australiër staat zondag tegenover de sluitpost van PSV, wanneer Feyenoord het thuis opneemt tegen de koploper van de Eredivisie. Jones betwijfelt of Zoet in Nederland de waardering krijgt die hij verdient. De Feyenoord-keeper zag dat Jasper Cillessen eind vorig jaar de voorkeur kreeg boven Zoet in het Nederlands elftal.

Jones bestempelt Zoet als 'een van de sterkste keepers in de Eredivisie'. "In de periode dat ik hem van dichtbij in actie heb gezien, is hij erg constant. Ik denk dat hij een beetje ondergewaardeerd wordt, wat betreft het nationale elftal en hoe mensen tegen hem aankijken. Hij zou altijd moeten meedoen voor de positie van eerste keeper bij Oranje", voegt hij daaraan toe in gesprek met FOX Sports.

"Ja, de laatste jaren doet hij net natuurlijk goed. Vooral dit seizoen. Hij ziet er stabiel uit en dat is wat je wilt als keeper", concludeert Jones. Zoet is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV en was meermaals belangrijk in moeizame wedstrijden. Zondag staat hij onder de lat in De Kuip, waar hij vorig seizoen uitgroeide tot de schlemiel door een bal over zijn eigen doellijn te trekken.