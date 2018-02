Lamprou wil speeltijd: ‘Als Onana vertrekt, kan het veranderen’

Kostas Lamprou beschikt over een aflopend contract bij Ajax en het is nog onzeker of beide partijen met elkaar verder gaan. De 26-jarige Griek is derde keeper in Amsterdam en kwam enkel tot een wedstrijd in de KNVB Beker voor het eerste elftal. Het is volgens zaakwaarnemer Winnie Haatrecht essentieel dat Lamprou uitzicht blijft houden op speeltijd.

"Hij wil weer wekelijks voetballen, of daar in ieder geval echt om kunnen strijden. Bij Ajax of bij een andere club, maar Ajax is onze eerste gesprekspartner", verklaart de belangenbehartiger in gesprek met Voetbal International. In de winterstop heeft Haatrecht met Ajax gebeld over de situatie van zijn cliënt. Vanwege de blessure van Benjamin van Leer mocht Lamprou toen niet vertrekken, ondanks 'belangstelling' van andere clubs, zegt Haatrecht.

Binnenkort gaan beide partijen weer met elkaar om de tafel. "Dan zal wel duidelijk worden of Kostas bij Ajax blijft", aldus Haatrecht. "Stel dat André Onana vertrekt, dan kan zijn situatie eventueel veranderen. Alles draait om zijn uitzicht op speeltijd. Maar Kostas staat er in heel Nederland goed op. Hij is gewoon een heel goede keeper en in Nederland weet men dat ondertussen ook wel."