Komst van Mourinho gevreesd: ‘Ik kreeg telefoontjes van bezorgde vrienden’

Juan Mata geeft toe dat veel naasten twijfelden over de toekomst van de Spanjaard toen José Mourinho aangesteld werd als manager van Manchester United. De middenvelder kon naar verluidt niet goed overweg met de Portugees toen ze samenwerkten bij Chelsea, maar Mata zegt dat hij de komst van Mourinho naar Old Trafford nooit vreesde.

"Ik heb het op me af laten komen", begint de routinier in gesprek met Mundo Deportivo. "Het klopt dat ik telefoontjes kreeg van bezorgde vrienden en familieleden, maar ik wist dat ik geen persoonlijke problemen had met Mourinho bij Chelsea. Alleen dat ik niet speelde. Wat me vooral pijn deed, is dat er geruchten en leugens werden verspreid."

“De relatie tussen een voetbalspeler, een manager en een journalist is speciaal. Ik snap niet waarom men geruchten verzinnen om nieuws te maken. Het probleem is dat mensen die het lezen, ook al wordt het ontkent, het nog steeds in hun hoofd houden. Dat is moeilijk te verdrijven. En bovendien oneerlijk”, aldus Mata, die vorige maand zijn contract verlengde bij the Red Devils.

"Mata is erg belangrijk", verzekerde Mourinho vorige maand op de site van de Engelse grootmacht. "Toen ik anderhalf jaar geleden bij de club kwam, zei iedereen: 'Mata zit in de problemen, in de problemen, in de problemen.' En nu krijgt hij een contractverlenging van nog een jaar. Een belangrijke voetballer voor mij, voor de club en voor de rest van de spelers."