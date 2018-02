ADO zorgt voor verbazing met straf: ‘Dit zagen we niet aankomen’

Het kamp-Shaquille Pinas is onaangenaam verrast door het nieuws dat de verdediger uit de selectie is gezet. De negentienjarige verdediger bereikte met de clubleiding geen akkoord over een nieuw contract, waardoor de club heeft besloten de jongeling terug te zetten naar het tweede elftal. Zaakwaarnemer John Veldman is daar niet blij mee.

In gesprek met Voetbal International benadrukt Veldman dat de intentie was om een akkoord met ADO te bereiken. "Ik ben daar vier keer met de vader van Pinas geweest om te onderhandelen. Dan is het heel jammer dat je er uiteindelijk niet met elkaar uitkomt", geeft hij aan. "Vervolgens krijgen wij te horen dat Shaquille naar de beloften wordt teruggezet. Dat zagen wij totaal niet aankomen en dat betreuren we."

Veldman legt uit dat het een normale situatie is dat onderhandelingen op niets uitlopen. Ditmaal was er sprake van een verschil tussen vraag en aanbod, zegt hij. "Meer wil ik er niet over zeggen. Wij hebben de deur ook nooit dichtgegooid." Pinas beschikt momenteel over een aflopend contract. Als beide partijen er niet meer uitkomen, dan vertrekt hij in de zomer transfervrij.

Afgelopen zomer maakte Pinas nog de overstap van FC Dordrecht naar de residentieclub. Trainer Alfons Groendendijk zag in het talent geen basisspeler, maar liet hem al wel vijf keer meespelen in de Eredivisie. ADO was tevreden over de ontwikkeling van Pinas en wilde daarom graag verlengen, maar beide partijen zijn geen nieuwe verbintenis overeengekomen.