Cultheld baalt na unieke winst tegen City: ‘Dit gaat de geschiedenisboeken in’

Wigan Athletic presteerde maandagavond het onwaarschijnlijke door Manchester City uit de FA Cup te knikkeren door met 1-0 te zegevieren. De ploeg van Josep Guardiola domineerde, ook na het wegsturen van Fabian Delph, maar Wigan won uiteindelijk door een goal van Will Grigg. De aanvaller is echter niet blij wat er na het duel zich allemaal afspeelde.

Na het laatste fluitsignaal besloten veel fans van de thuisclub het veld van het DW Stadium op te komen om een feestje te vieren. Tijdens de invasie vonden verschillende vervelende incidenten plaats: zo kreeg Sergio Agüero, die naar verluidt werd uitgescholden en bespuugd, het aan de stok met een baldadige supporter van Wigan.

“Het is toch teleurstellend”, zegt de doelpuntenmaker in gesprek met Sky Sports over de veldinvasie. “We willen toch niet de schijnwerpers wegnemen van de spelers, de club en van iedereen die betrokken is geweest? Want het was echt een speciale avond. Het is echt teleurstellend, maar we moeten door en gaan ons concentreren op de volgende wedstrijd.”

“Het was echt een gigantische avond voor ons”, vervolgt de cultheld uit Noord-Ierland. “Het was een van die avonden die in de geschiedenisboeken van de club terechtkomt. En natuurlijk is het mooi voor mij om de goal te maken, een ongelooflijk gevoel.” De FA en de politie gaan de ongeregeldheden na het duel onderzoeken, waarbij ook het incident van Agüero onder de loep wordt genomen.