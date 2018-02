Douglas Costa verloor expres titelduel: ‘Anders hadden ze ons vermoord’

Douglas Costa heeft toegegeven dat Grêmio in 2009 expres verloor van Flamengo (2-1), zodat rivaal Internacional geen landskampioen werd. In gesprek met het YouTube-kanaal Pilhado zegt de aanvaller van Juventus dat de spelers van Grêmio de wedstrijd weggaven, omdat ze anders door hun eigen fans zouden worden vermoord.

“Ik herinner me dat we met een reserve-elftal aantraden en dat het na 45 minuten spelen 1-1 stond”, begint de Braziliaan. “Tijdens de pauze kwam het nieuws tot ons dat onze historische rivaal Internacional dicht bij het winnen van de Braziliaanse titel was. We hebben toen wat veranderingen aangebracht. Ik dribbelde daarna van de ene kant van het veld naar de andere, maar altijd ver weg van de goal.”

“Ik speelde om winst te voorkomen”, vervolgt de vleugelspeler. “Uiteindelijk versloeg Flamengo ons met 2-1, waardoor het Maracanã ontplofte van blijdschap. De directeuren kwamen toen onze kleedkamer binnen en zeiden dat, als we gewonnen hadden, supporters naar het vliegveld zouden zijn gegaan om ons op te wachten. Ze zouden ons dan niet laten vertrekken.”

“De fans van Grêmio hadden ons anders vermoord”, aldus de ex-speler van Bayern München. “Dat zou namelijk echt een smet op de historie van Grêmio zijn geweest, om aan Internacional de titel te schenken. Als we Flamengo hadden verslagen, waren we dood geweest. Het was echt lelijk van ons om dat te doen, maar we konden nou eenmaal ons best niet doen.”