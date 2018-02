Manchester United boezemt angst in: ‘Misschien kunnen we hem killen’

Manchester United gaat woensdag op bezoek bij Sevilla in de achtste finale van de Champions League. Het is nog onzeker hoe de opstelling van José Mourinho eruit gaat zien: de inzetbaarheid van Marcus Rashford, Ander Herrera en Antonio Valencia is bijvoorbeeld twijfelachtig. Paul Pogba lijkt fit genoeg nadat hij zaterdag ontbrak tegen Huddersfield Town (0-2) met griep.

Vincenzo Montella, de trainer van Sevilla, hoopt echter dat Pogba niet in actie kan komen. "Hij is een fantastische en een complete speler. In Italië was hij al erg succesvol", zegt de uit Italië afkomstige oefenmeester. "Hij is tactisch heel goed onderlegd en heeft bovendien veel kopkracht. Ik hoop dat hij morgen niet kan spelen."

Ook voor Alexis Sánchez heeft Montella lovende woorden. Toen de Chileen bij Udinese speelde, viel hij Montella al op. "Ik herinner me zijn tijd in Italië erg goed. Hij is steeds beter geworden als voetballer en kan een echte bedreiging vormen voor onze ploeg. Misschien kunnen we hem killen of neerhalen of iets dergelijks", grapt hij volgens de Daily Mail.

Bovendien is Montella erg te spreken over collega José Mourinho. Hij kijkt op tegen de Portugese oefenmeester. "Mourinho is op het gebied van tactiek een voetbalpionier. Ik heb veel boeken over hem gelezen", aldus Montella. "Ik weet niet hoeveel wedstrijden hij al heeft gecoacht in deze competitie, maar waarschijnlijk zijn het er meer dan honderd. Maar we zullen klaar zijn voor deze wedstrijd. Ik heb er veel zin in."