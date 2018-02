‘Sommige dingen die Van der Vaart doet, zijn echt van een andere planeet’

Afgelopen weekend maakte Rafael van der Vaart sinds lange tijd weer eens minuten bij FC Midtjylland. De routinier heeft het allesbehalve gemakkelijk in Denemarken, erkent ook Tim Sparv. De ploeggenoot van Van der Vaart zegt in gesprek met ELF Voetbal dat hij nog steeds kan genieten van de voetbalkwaliteiten van de Nederlander.

"Van der Vaart is hier een ster. De carrière die hij heeft gehad is echt ongelofelijk: Real Madrid, Tottenham Hotspur en Ajax, dat is indrukwekkend. Sommige dingen die hij op de training doet, zijn echt van een andere planeet. Dat meen ik echt", zegt de ex-middenvelder van FC Groningen, die moet toegeven dat Van der Vaart fysiek misschien niet meer op topniveau is.

"Maar hij ziet nog steeds dingen die niemand anders op het veld ziet. Ik geniet daar echt van. Elke dag op de training hoop ik dat ik bij dezelfde ploeg als Van der Vaart zit. Dan weet ik dat het een leuke training gaat worden", vervolgt de middenvelder, die ook een verschil in mentaliteit aanstipt tussen Nederlandse en Deense jeugdspelers: "Hier zijn ze een stuk bescheidener. Ik weet alleen niet of dat goed is of slecht."

"In Denemarken is het echt zo dat de jeugdspeler zijn plek in het eerste moet verdienen." In Nederland is dat volgens Sparv totaal anders, door de houding van het talent. "Daar zag ik dat de jeugdspelers meer zelfvertrouwen hadden. Ik vind dat wel mooi, maar het zat dichtbij de grens van arrogantie. Terwijl ze eigenlijk nog niks gepresteerd hebben."