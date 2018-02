ADO grijpt in na weigeren contractverlenging en zet verdediger uit selectie

Shaquille Pinas is door ADO Den Haag uit de selectie gezet, zo meldt de Eredivisionist dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De negentienjarige verdediger bereikte met de clubleiding geen akkoord over een nieuw contract, waardoor de club heeft besloten de jongeling terug te zetten naar het tweede elftal.

Afgelopen zomer maakte Pinas nog de overstap van FC Dordrecht naar de residentieclub. Trainer Alfons Groendendijk zag in het talent geen basisspeler, maar liet hem al wel vijf keer meespelen in de Eredivisie. ADO was tevreden over de ontwikkeling van Pinas en wilde daarom graag verlengen, maar beide partijen zijn geen nieuwe verbintenis overeengekomen.

"ADO Den Haag laat Shaquille Pinas weer aansluiten bij de tweede selectie. Dat is besloten naar aanleiding van gesprekken over een langere samenwerking. ADO Den Haag wilde graag verder met de negentienjarige verdediger, maar de gesprekken leverden niet het gewenste resultaat op. Daardoor is besloten om Pinas terug te schuiven naar ADO Den Haag 2", zo luidt het korte statement.

John Veldman, de zaakwaarnemer van de verdediger, laat in een reactie aan Omroep West weten dat men de intentie had om te verlengen bij de Eredivisionist: "Wij hebben altijd de intentie gehad er uit te komen met ADO. Je hebt alleen wel te maken met vraag en aanbod. Daar komen we nu niet uit. Wie weet wat de toekomst biedt."