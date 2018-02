‘Sensationele’ ex-Ajacied verlengt tot medio 2023 bij Celta de Vigo

Stanislav Lobotka is door Celta de Vigo beloond met een nieuw contract. De ex-Ajacied heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2023 bij zijn werkgever. Lobotka is bezig aan zijn eerste seizoen in LaLiga en heeft een goede indruk gemaakt in zijn eerste half jaar.

Lobotka, die in het seizoen 2013/14 op huurbasis voor Ajax speelde, werd afgelopen zomer voor vijf miljoen euro overgenomen door Celta de Vigo van FC Nordsjaelland. Dit seizoen is hij vaste basisspeler bij de nummer elf van LaLiga. Op de website laat de club weten enorm verheugd te zijn met het feit dat Lobotka zijn contract heeft verlengd. “Een van de revelaties van het seizoen, Stanislav Lobotka, heeft zijn contract verlengd.”

Naar verluidt heeft Celta de Vigo een afkoopsom van 35 miljoen euro opgenomen in het nieuwe contract van de middenvelder. “Ik hou van de stad, de club en de fans”, reageert hij. “Ik ben erg blij dat ik hier heb getekend." Lobotka speelde een seizoen voor Ajax, maar wist het eerste elftal niet te halen. Hij sloot aan bij Jong Ajax en kwam tot dertig wedstrijden in de Jupiler League. Ajax maakte destijds geen gebruik van de optie om hem definitief van AS Trencin over te nemen. In januari werd Lobotka nog in verband gebracht met een transfer naar Internazionale.