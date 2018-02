'Guardiola had echt continu problemen met de Nederlanders’

Chelsea ontvangt dinsdagavond Barcelona in het kader van de Champions League. Emmanuel Petit zal het duel met bovengemiddelde interesse volgen, want de oud-voetballer was in het verleden voor beide topclubs actief. In gesprek met The Sun vertelt de Fransman dat hij bij Barcelona samenspeelde met Josep Guardiola, die de grote hoeveelheid Nederlanders bij de Catalaanse grootmacht hekelde.

Barcelona beschikte rond 2000 al over Michael Reiziger, Frank de Boer, Phillip Cocu, Patrick Kluivert en Boudewijn Zenden en daar kwam, samen met de van Arsenal overgekomen Petit, ook Marc Overmars bij. "Er waren te veel vijandigheden en ook rivaliteit in de kleedkamer. Guardiola had continu onenigheden en problemen met de Nederlandse spelers", aldus Petit.

"Het was ook te politiek", vervolgt de oud-international van Frankrijk. "We waren toen ongelooflijk getalenteerd, maar de ruggengraat van de ploeg was te oud. Er ontstonden probleem, ook in het veld", aldus Petit, die na een seizoen al verkaste naar Chelsea: "Ik speelde minder dan dertig duels voor Barcelona. Het was een seizoen om snel te vergeten, zowel persoonlijk als voor de club."