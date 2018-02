Modric verrassende afwezige op training Real; ook Marcelo getest

Luka Modric is zeven tot tien dagen niet inzetbaar voor trainer Zinédine Zidane bij Real Madrid, meldt AS dinsdag. De middenvelder ondergaat dinsdag net als Marcelo enkele tests. De Braziliaan werd bij het uitduel met Real Betis (3-5) vroegtijdig naar de kant gehaald en men vreest bij Real vooral voor een langdurige afwezigheid van de verdediger.

Woensdag staat de Koninlijke tegenover Leganés en verwacht wordt dat de Kroaat deze competitiewedstrijd moet missen. De routinier, die tegen Betis rust kreeg, kon maandag nog wel meetrainen, maar moest dinsdag verstek laten gaan. Modric kampt met een spierblessure, maar de verwachting is dat de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain over twee weken niet in gevaar komt.

"De hamstring van Modric is wat geïrriteerd", legt Zidane uit aan verschillende Spaanse media. "We proberen Luka zo snel mogelijk terug te krijgen, maar ik verwacht dat dat geen probleem is. De blessure is niet zo ernstig. Ik heb vertrouwen in de fysio’s en de doktoren." Men verwacht dat de kwetsuur van Marcelo ernstiger van aard is.

“We moeten wachten en kijken wat de medische staf zegt”, zei bestuurder Emilio Butragueño na afloop van het duel met Betis “Hij heeft het veld moeten verlaten en het is heel, heel slecht nieuws. In 48 uur weten we meer over de ernst van de blessure." Net als Modric kampt Marcelo met hamstringklachten. Ook Jesus Vallejo en Toni Kroos hebben pijntjes en waren afwezig op de training.