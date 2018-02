Reiziger ‘lokte’ topaanvallers: ‘Ik probeerde hem in een sprintduel te krijgen’

Michael Reiziger constateert dat er in de afgelopen twintig jaar veel veranderd is in het voetbal. De huidige trainer van Jong Ajax zegt op de clubsite van de Amsterdammers dat bijvoorbeeld de media-aandacht er pas kwam toen Ajax in 1995 de Champions League won: "Daarna kwam het door de mobiele telefoon en internet in een stroomversnelling."

Reiziger zegt ook dat de accommodaties én de mentaliteit in de loop der jaren is veranderd: "Bij Barcelona mochten we van Louis van Gaal met de kinderen in het Camp Nou voetballen. De zoontjes van Rivaldo, Phillip Cocu, Patrick Kluivert en die van mij. Dat is nu allemaal een stuk lastiger. Het is nu heel professioneel", aldus de oud-verdediger, die zegt dat hij in Spanje wekelijks te maken had met goede tegenstanders.

"Raúl (van Real Madrid, red.) was een goede technische speler. Hij zag de ruimtes goed. En de Braziliaanse Ronaldo was heel onvoorspelbaar. Dan had je 80 minuten niks te doen maar de 10 minuten dat hij de bal had, was hij écht weg!", aldus Reiziger, die probeerde zijn tegenstanders te slim af te zijn: "Zeker, maar dan moet je de aanvaller altijd ‘lokken’ naar jouw kwaliteiten. Mijn kracht was mijn snelheid, dus ik probeerde Raúl in een sprintduel te krijgen."

De oud-voetballer spoort talenten van Ajax om niet de focus te verliezen, wanneer minuten in Ajax 1 lonken. Reiziger verwacht dat men in Amsterdam altijd genoeg talent in huis heeft: "De aantrekkingskracht van Ajax is altijd groot geweest. Er is geen club in Nederland die zo'n jeugdopleiding heeft. Ajax heeft een historie van talenten. Ieder jaar gaat er weer een blik open. Alles is puur voetbal. Daarom komen talenten hiernaartoe."