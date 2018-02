‘Back van Villarreal gearresteerd wegens kidnapping, aftuigen en diefstal’

Rúben Semedo is volgens Spaanse media gearresteerd, omdat hij op 12 februari samen met zijn neef en een andere man een persoon heeft vastgebonden met een touw en vervolgens heeft toegetakeld. De verdediger van Villarreal raakte eerder al in opspraak, omdat hij afgelopen november zowel in een nachtclub als in een bordeel met een vuurwapen zou hebben rondgelopen.

Nu zou de voormalig Portugees jeugdinternational een man naar zijn huis hebben gelokt, waarna het slachtoffer zou zijn afgeranseld. Terwijl de man in elkaar geslagen werd, zou de rest naar het huis van het slachtoffer zijn gegaan om spullen te stelen, zo meldt Las Provincias. Het slachtoffer had lichte verwondingen toen hij na afloop besloot aangifte te doen op het politiestation.

Volgens de lokale krant zou de persoon aan de politie hebben verteld dat er ook met een pistool werd gedreigd. Er zou zelfs twee keer geschoten zijn om het slachtoffer te waarschuwen zich te gedragen. Naar verluidt hebben buurtgenoten van het slachtoffer aan de politie medegedeeld dat er inderdaad verdachte bewegingen zijn waargenomen ten tijde van de kidnapping.

De Spaanse politie heeft de verdediger al eerder gearresteerd vanwege openlijk wapenbezit én agressief gedrag, maar werd nadien vrijgelaten. Semedo, die afgelopen zomer voor veertien miljoen euro van Sporting Portugal naar Villarreal verkaste, is mede door blessureleed nog niet veel in actie gekomen voor de LaLiga-club. De teller van de Portugees staat tot op heden op vijf wedstrijden.