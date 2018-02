Miljoenenaankoop Tottenham droomt: ‘Ik ben hier om geschiedenis te schrijven’

Lucas Moura maakte afgelopen weekeinde zijn eerste doelpunt voor Tottenham Hotspur, in het FA Cup-duel met Rochdale (2-2). De Braziliaan verruilde Paris Saint-Germain in januari voor the Spurs, nadat hij in Frankrijk al lange tijd op een zijspoor zat. “Het is moeilijk uit te leggen, ik ben zo blij”, zegt Lucas Moura in gesprek met ESPN.

“Sinds augustus had ik geen basisplaats meer gehad. Nu had ik een basisplaats én wist ik te scoren. Ik ben blij met mijn nieuwe teamgenoten, mijn nieuwe vrienden. Het is voor een speler te moeilijk als je niet aan spelen toekomt. We willen altijd op het veld staan om te spelen, maar in dit geval heb ik geprobeerd om positief te blijven”, stelt de Braziliaan, die in het Champions League-duel met Juventus (2-2) vorige week als invaller aan het veld kwam.

“Waarom kunnen we niet de Champions League winnen? Het is het zwaarste toernooi, maar we hebben de capaciteiten om te winnen”, vervolgt Lucas Moura. “We hebben een goede wedstrijd gespeeld in Turijn, het is niet makkelijk om te scoren in Italië. Ik denk dat we goede spelers hebben, waarmee we prijzen kunnen winnen. Iedere speler wil prijzen winnen en geschiedenis schrijven. Ik ben hier om geschiedenis te schrijven en ik denk dat we kunnen dromen van de Champions League.”