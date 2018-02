Rakitic: ‘Ik weet niet of ik Messi ooit zoveel in de gym heb gezien’

Het krachthonk is doorgaans niet aan Lionel Messi besteed, erkent ploeggenoot Ivan Rakitic. De Kroatische middenvelder vertelt in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea dat de sterspeler van de Catalanen vrijwel nooit in de sportschool te zien is, maar dat het de laatste tijd anders is.

Volgens Rakitic is de Argentijns international fitter dan ooit. “Leo is enorm gefocust, hij werkt hard. Ik weet niet of ik heb ooit zoveel in de gym heb gezien, voorbereiden of met zichzelf bezig. Op de trainingen merk je altijd dat hij honderd procent geeft, dat kan iedereen zien”, aldus de Kroaat, die maandag aangaf dat Eden Hazard wordt gezien als de beste speler van Chelsea. "We moeten hem afstoppen, maar Chelsea bestaat niet alleen uit Hazard. We weten dat hij heel veel snelheid heeft als hij tegenover een verdediger staat. Hij is goed in vorm."

De dertigjarige Messi heeft dit seizoen vrijwel alle wedstrijden gespeeld. Alleen in de Copa del Rey kreeg hij de eerste drie rondes rust en werd hij door trainer Ernesto Valverde buiten de basis gehouden in de Champions League tegen Juventus en Sporting Portugal. Ook in de derby tegen Espanyol verscheen hij niet aan de aftrap. Messi gaf vorige maand nog aan dat hij geen problemen heeft met het rouleren van Valverde.