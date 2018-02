Janssen al ruim twee maanden aan de kant: ‘Nu wil Vincent volledig herstellen’

Vincent Janssen staat voorlopig nog langs de kant. De spits maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Tottenham Hotspur naar Fenerbahçe om meer aan spelen toe te komen, maar door een blessure staat hij al sinds begin december buitenspel. Zaakwaarnemer Louis Laros laat aan Voetbal International weten dat het onduidelijk is wanneer Janssen weer inzetbaar is.

Janssen viel op 8 december tijdens het duel met Bursaspor (0-1 winst) vlak voor rust uit. Hij is geblesseerd aan een botje onder zijn voet. “Hij werkt een aangepast programma af en er wordt echt van dag tot dag bekeken hoe het gaat met zijn herstel. Dit kan alleen herstellen met rust en voorzichtigheid is daarom geboden”, aldus Laros. “Hij had er al langer last van, maar heeft er nog even mee doorgespeeld, nu wil Vincent eerst volledig herstellen. Fenerbahçe heeft daar nauw contact over met Tottenham.”

De kans dat Janssen er eind maart bij is als Oranje het opneemt tegen Engeland en Portugal, lijkt klein. “Het heeft geen zin om er een datum aan vast te hangen, dat zorgt alleen maar voor onnodige extra druk. Het is echt afwachten. We verwachten wel dat hij dit seizoen nog kan spelen”, zegt Laros, die geen duidelijkheid kan scheppen over de toekomst van Janssen. Vooralsnog is een langer verblijf in Istanbul niet aan de orde. “Daar hebben we nog helemaal niet over nagedacht, dat is ook niet belangrijk”, klinkt het.