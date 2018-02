Jong Ajax gaat voor de titel: ‘Nee, er staat geen grote premie op’

Jong Ajax was maandagavond met 2-0 te sterk voor FC Oss. Door twee doelpunten van Dani de Wit bleven de punten op De Toekomst en gaan de Amsterdammers alleen aan kop in de Jupiler League. Trainer Michael Reiziger was blij met het resultaat, maar had na afloop wel wat kritiek op de speelwijze van zijn ploeg.

“Hun verdedigende organisatie stond heel goed en wij hadden vooral in de eerste helft moeite om daar doorheen te komen. Het tempo lag te laag en er werd niet snel genoeg van kant gewisseld. Als we dan van kant wisselen, was er geen diepte”, aldus Reiziger na de wedstrijd tegenover FOX Sports. “In het laatste kwartier van de eerste helft gooi je het tempo omhoog en krijg je wel ruimte en kansen.”

In de slotfase liet Jong Ajax de teugels vieren en kregen de bezoekers uit Oss verschillende kansen om terug in de wedstrijd te komen. Reiziger was blij dat doelman Kostas Lamprou, Léon Bergsma en Danilho Doekhi hun mannetje stonden en ervoor zorgden dat de tegenstander niet wist te scoren. “In de counter had je het eerder af moeten maken. Als je dat niet doet, krijg je zulke situaties en dat is wel jammer”, vertelde Reiziger. “Ik ben niet tevreden qua spel, maar wel qua resultaat. We moeten er beter in worden om de wedstrijd uit te spelen.”

Jong Ajax is lijstaanvoerder met een voorsprong van drie punten op achtervolger NEC. Fortuna Sittard, de nummer drie van de Jupiler League, heeft zeven punten minder dan de Amsterdammers. Reiziger wil voor de titel gaan. “Dat hebben we wel met elkaar na de winterstop afgesproken, ja”, aldus Reiziger, die geen grote bonus overhoudt bij het behalen van de doelstelling. “Nee, er staat geen grote premie op, haha.”