Update: FC Groningen brengt vertrek hoofd jeugdopleiding naar buiten

De wegen van FC Groningen en hoofd jeugdopleiding Caspar Dekker gaan komende zomer scheiden. Dat heeft technisch manager Ron Jans dinsdag bevestigd in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Laatstgenoemde wil zich niet verder uitlaten over de reden voor het beëindigen van de samenwerking.

Dekker werd in 2016 aangesteld als hoofd jeugdopleiding bij de club uit de Eredivisie. Hij kwam destijds over van AZ. Jans houdt zich op de vlakte over het vertrek van Dekkers. "Later vandaag verschijnt er een persbericht en daar willen we het bij houden", aldus Jans.

Gerard Kemkers, manager topsport en talentontwikkeling bij FC Groningen, blijft naar alle waarschijnlijkheid wel werkzaam in het Noordlease Stadion. "Wij willen Gerard er graag bij houden", aldus Jans, die onlangs Danny Buijs presenteerde als nieuwe trainer voor volgend seizoen. De huidige coach van Kozakken Boys volgt in Groningen Ernest Faber op.

Update 20 februari 11.10 uur: FC Groningen brengt vertrek hoofd jeugdopleiding naar buiten

FC Groningen heeft via officiële kanalen bevestigd dat het aflopende contract van Caspar Dekker niet verlengd zal worden. "Helaas komt er na dit seizoen een einde aan de samenwerking. Met veel plezier heb ik mogen werken als hoofd opleiding van de club", zegt Dekker op de website van FC Groningen. "Hierbinnen hebben we gezamenlijk met alle medewerkers hard gewerkt om de talenten van de opleiding een oprechte kans te geven profvoetballer te worden en daarbij getracht iedereen in zijn of haar eigen kracht te zetten."

"Hij heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de opleiding en die ook naar een hoger niveau gebracht. Caspar Dekker is een vakman. We willen met de opleiding echter naar een nieuwe fase waarbij wij een ander type persoon zoeken", verklaart technisch manager Ron Jans.