‘Iedereen kijkt naar Lukaku en vergeet dat hij pas 24 jaar oud is’

Met twee doelpunten in de wedstrijd tegen Huddersfield Town (0-2) hielp Romelu Lukaku Manchester United afgelopen weekeinde naar de volgende ronde in de FA Cup. In 38 wedstrijden zorgde de Belgische spits tot dusver voor 21 doelpunten. Volgens Roberto Martínez, bondscoach van België, vergeten veel mensen dat Lukaku pas 24 jaar oud is.

“Iedereen kijkt naar Lukaku en vergeet dat hij pas 24 jaar oud is. Hij heeft al twee recordtransfers achter de rug”, zegt Martínez bij Match of the Day. Lukaku verruilde Chelsea in 2014 voor circa 35 miljoen euro voor Everton, terwijl Manchester United afgelopen zomer ruim 84 miljoen euro neertelde om hem los te weken bij the Toffees. “Ik heb een grote verandering gezien in zijn volwassenheid.”

“Hij heeft een beetje van alles. Sommige spitsen zijn af en toe een beetje voorspelbaar, maar hij wordt sterker met zijn rug naar het doel. Als hij de ruimte krijgt, is hij niet te houden. Hij heeft zoveel kracht en zijn afronding is buitengewoon”, vervolgt de Spaanse oefenmeester, die Lukaku ook bij Everton onder zijn hoede had. “Als hij een kans krijgt, is het ook vaak een doelpunt. Hij is nog steeds een jonge speler en kan zich verder ontwikkelen.”